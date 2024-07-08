Aviaincident: самолет из Сочи вынужденно сел в Волгограде





В аэропорту Волгограда вынужденную посадку совершил самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Сочи в Москву. По информации телеграм-канала Aviaincident, причиной экстренной посадки стало сообщение о задымлении переднего багажника.

- 7 июля в 21.36 по электронной почте от диспетчера ДЦПиК Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД поступило сообщение о том, что капитан воздушного судна доложил о индикации задымления переднего багажника и запросил посадку на незапланированном аэродроме Волгоград (Гумрак), - сообщается в телеграм-канале. – Экипаж воздушного судна сигнал срочности или бедствия не объявил.

В 21:45 лайнер благополучно сел в волгоградском аэропорту, где произвели проверку – следов задымления замечено не было. В 23:58 борт вылетел в пункт назначения.