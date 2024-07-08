Появилось видео с места ДТП под Волгоградом, где погиб 14-летний





Стали известны подробности трагедии в Быковском районе Волгоградской области, где по вине пьяного водителя погиб несовершеннолетний пассажир, сообщает V102.RU.





По информации регионального главка МВД, вечером 7 июля в 20:25 ч. водитель на «Лада Приора» в состоянии алкогольного опьянения напротив дома №6 по улице Ленина в поселке Верхний Балыклей не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

- Водитель с места ДТП скрылся, в результате розыскных мероприятий установлен и задержан. В результате ДТП 14-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, по факту гибели подростка уже возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Катричев.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области