В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов из-за жары

Общество 03.07.2024 08:31
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03.07.2024 08:31
В Волгоградской области продлен срок действия запрета на посещение лесов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомприроды, ограничения введены с 5 по 25 июля. В преамбуле документа подчеркивается, что такое решение принято в на основании действия в регионе противопожарного режима, а также установления 4 и 5 классов пожароопасности. Также продление действия запрета обосновывается отсутствием перспектив на улучшение пожароопасной обстановки в ближайшие 5 дней на основании прогнозов метеорологов.
Напомним, запрет на посещение лесов в регионе был введен в начале апреля, затем он продлевался.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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