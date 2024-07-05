Волжанин инвестировал в мошенников 1,5 млн и месяц ждал прибыли





Житель города Волжского Волгоградской области попался на обкатанную мошенниками схему и отдал им 1,5 млн рублей. Мужчина, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, захотел заработать легких денег, поверив написавшему ему лжеброкеру. Прибыли волжанин ждал целый месяц.

– 43-летний мужчина рассказал, что в мессенджере с ним связался неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании. В ходе переписки мошенник предложил заработать денег на вложениях финансовой биржи через мобильное приложение, – рассказали в полиции.

Предложение незнакомца заинтересовало начинающего инвестора на столько, что тот перевел преступникам не только сбережения, но и кредитные средства. Лишь спустя месяц он понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам не перечислять денежные средства на неизвестные банковские счета и не переходить по сомнительным ссылкам в интернете.

- Во избежание хищения денежных средств с банковских счетов не следует устанавливать сомнительные программы и приложения в своих мобильных телефонах. Будьте бдительны, - предупреждают жителей региона в ГУ МВД.