Экология

Силу будущих лесов Волгоградской области измерили в толщину и высоту

Экология 05.07.2024 08:44
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05.07.2024 08:44


Сотрудники отдела «Волгоградская лесосеменная станция» «Центра защиты леса Волгоградской области» побывали с инспекцией в трех питомниках в Жирновском, Алексеевском и Новоаннинском районах, где оценили качество саженцев лесных пород, выращиваемых для воспроизводства лесов. Об этом рассказали V102.RU в филиале ФБУ.  

Так, на территории Жирновского района были обследованы сеянцы сосны Палласа и робинии лжеакации. Партия семян сосны Палласа массой 72 кг была высеяна в 2022 году на участке площадью 0,6 га. Специалисты оценили состояние сеянцев, как удовлетворительное. Средний диаметр корневой шейки составил 2,62 мм, а средняя высота стволика - 8,46 см. Параметры сеянцев соответствуют требованиям, указанным в Правилах лесовосстановления, поэтому они могут быть использованы при посадке лесных культур уже осенью этого года либо весной следующего, сделали вывод специалисты.


Семена робинии лжеакации массой 80 кг были высеяны на питомнике весной 2023 года на участке площадью 1 га. Средний диаметр стволика у корневой шейки составил 3,57 мм, а его высота - 20,02 см. Но оказалось, что саженцы еще слишком малы для пересадки. Поэтому им предстоит еще немного подрасти. 

В питомнике Алексеевского лесничества были обследованы сеянцы сосны Палласа от партии семян массой 30 кг, высеянных весной прошлого года на участке площадью 0,5 га. Будущий сосновый лес пока еще хил и не превышает в высоту 10 см. Сеянцы тоже решено оставить на доращивание. 

В Новоаннинском питомнике специалисты оценивали качество сеянцев ясеня ланцетного, семена которых были высеяны осенью прошлого года на участке площадью 0,4 га. Этим саженцам также еще предстоит прибавить в толщине и высоте. 

Стоит отметить, посадочный материал на трех питомниках выращивается в открытом грунте с открытой корневой системой. Главное, что «малыши» не повреждены патогенными грибами или вредителями.  Так что после того, как они наберутся сил и подрастут, они «переедут» на территории, где запланированы работы по воспроизведению лесов. 

Фото «Центра защиты леса Волгоградской области»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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