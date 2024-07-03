В Волгограде Tank и Mercedes не поделили грунтовую дорогу





2 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись две легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло ночью на грунтовой дороге частного жилого массива.

- В 23:00 напротив д. 187/155, уч. 1 по ул. им. Менделеева случилось столкновение автомобилей Tank и Mercedes, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП трое пассажиров автомобиля Mercedes получили серьезные травмы. В их числе годовалый ребёнок. По информации правоохранителей, все пострадавшие были госпитализированы прибывшими на место медиками.

Фото из архива ИА «Высота 102»