Происшествия

И сюда добрались. В Волгоградской области неизвестный на электросамокате сбил подростка

Происшествия 03.07.2024 10:47
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03.07.2024 10:47


В Камышинском районе Волгоградской области накануне в 18.30 неизвестный на электросамокате сбил подростка, сообщает V102.RU. 

— По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя электросамокатом, напротив дома № 23 по улице Ленина в Камышине наехал на 14-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии подростка доставили в больницу. 

Напомним, женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре Волгограда. 

Тем временем, в других регионах России уже длительное время в интересах пешеходов действуют ограничения скорости для электросамокатов, самые оживленные улицы закрыли для СИМ. Прокуратура предложила властям Волгограда урезонить электросамокатчиков. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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