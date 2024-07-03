И сюда добрались. В Волгоградской области неизвестный на электросамокате сбил подростка

В Камышинском районе Волгоградской области накануне в 18.30 неизвестный на электросамокате сбил подростка, сообщает V102.RU.

— По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя электросамокатом, напротив дома № 23 по улице Ленина в Камышине наехал на 14-летнего пешехода, двигавшегося в попутном направлении, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии подростка доставили в больницу.

Напомним, женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре Волгограда.

Тем временем, в других регионах России уже длительное время в интересах пешеходов действуют ограничения скорости для электросамокатов, самые оживленные улицы закрыли для СИМ. Прокуратура предложила властям Волгограда урезонить электросамокатчиков.

Фото: архив ИА «Высота 102»