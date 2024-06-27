



В Центральном районе Волгограда самокатчики сбили 26 июня двух человек. Обоим пострадавшим, сообщает ИА "Высота 102", потребовалась госпитализация. Примечательно, что ДТП произошли с разницей в два часа на проспекте Ленина.

Так, в 17-50 час. водитель электросамоката напротив дома №23 по пр. Ленина совершил наезд на 34-летнюю женщину. В 19-30 час. девушка на электросамокате уже напротив дома №42 по пр. Ленина врезалась в 9-летнего ребенка.

Напомним, что прокуратура Волгограда направила в администрацию города свои предложения по ограничениям использования эдектросамокатов на улицах. Однако до настоящего момента в мэрии не сообщали о результатах рассмотрения прокурорских инициатив.

Меж тем, в других регионах России уже длительное время в интересах пешеходов действуют ограничения скорости для электрсамокатов, а самые оживленные улицы и вовсе закрыты для СИМ. В Санкт-Петербурге, более того, обсуждают инициативу о налогообложении операторов кикшеринга. Также рассматривается перспектива введения для самокатов платных парковок, что позволит увеличить поступления в городской бюджет. В Волгограде ни чиновники, ни депутаты с подобными инициативами не выступали.