Происшествия

Волгоградца осудили на 2 года «строгача» за кражу у матери банковской карты

Происшествия 02.07.2024 21:13
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02.07.2024 21:13

В Волгограде тяга к алкоголю за чужой счёт обернулась для 32-летнего местного жителя отбыванием срока в колонии строгого режима. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина, проживающий в р. п. Гумрак, украл банковскую карту, после чего закупился спиртными напитками в близлежащем сетевом магазине.

По информации следствия, волгоградец попросил у матери взаймы энную сумму, однако женщина ему отказала. Тогда мужчина дождался, когда она уйдёт готовить на кухню, и забрал из кошелька банковскую карту.

- После он проследовал в магазин «Магнит», где приобрел алкогольную продукцию на сумму, не превышающую 1 тыс. рублей, чтобы ему не пришлось вводить неизвестный пин-код, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Отметим, во время судебного разбирательства обвиняемый в содеянном сознался. В рамках п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ мужчина был приговорён к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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