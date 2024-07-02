Легенда волгоградского футбола вошел в тренерский штаб «Кубани»

Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников сегодня, 2 июля, вошел в штаб краснодарской «Кубани», где будет помогать экс-наставнику «Ротора» Роберту Евдокимову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу желто-зеленых, 54-летний специалист занял должность старшего тренера команды.

Напомним, с 2020 по 2022 годы Веретенников являлся ассистентом другого волгоградского тренера Леонида Слуцкого в казанском «Рубине». В августе прошлого года Олег Александрович перешел на работу в «Краснодар-2», в котором помогал рулевому черно-зеленых Николаю Писареву. В апреле Писарев покинул клуб, а Веретенников стал исполняющим обязанности главного тренера.

Под руководством легендарного экс-нападающего «Ротора» «Краснодар-2» в девяти матчах дважды победил, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Краснодарцы заняли седьмое место в группе «Золото» Второй лиги и не смогли побороться за повышение в классе, уступив путевку в стыковые матчи «Ротору». Волгоградцы воспользовались предоставленным шансом и вышли в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» по сумме двух матчей.

В сезоне 23-24 «Кубань» покинула Первый дивизион и в предстоящем сезоне будет выступать во Второй лиге группы «Золото». Отметим, что Веретенников заменил в штабе Роберта Евдокимова Олега Нечаева, перешедшего на работу в «Ротор», где он стал ассистентом Дениса Бояринцева. Помимо Евдокимова и Веретенникова в краснодарском клубе в данный момент специалистом по работе с вратарями является также известный в прошлом голкипер «Ротора» 90-х годов Платон Захарчук.



Фото Павла Мирошкина/ V102.RU (архив)

