Происшествия

В Волжском наркодилеры идут под суд за сбыт психотропных веществ

Происшествия 02.07.2024 19:18
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02.07.2024 19:18

В Волгоградской области прокуратурой утверждено обвинение в отношении наркодилеров. Как сообщает ИА «Высота 102», заключение грозит гражданам, пытавшимся сбыть психотропные вещества через закладки.

- Фигуранты уголовного дела из корыстных побуждений вступили в организованную группу с неустановленными лицами, использующими программу интерактивного общения «Telegram», в целях незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Волжского Волгоградской области бесконтактным способом путем оставления их в тайниках, - рассказали журналистам в пресс-службе Волгоградской транспортной прокуратуры.

Преступная деятельность наркодилеров попала в поле зрения правоохранителей. В апреле 2024 сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте злоумышленники были задержаны. Во время обыска у них изъяты 188 г наркотиков на основе N-метилэфедрона.

Отметим, в настоящее время уголовное дело направлено в Волжский городской суд. В рамках ч. 4 ст. 228.1 УК РФ обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

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