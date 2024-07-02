В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 2 июля, в СНТ «Восход» в пруду утонул 27-летний мужчина, сообщает V102.RU.

— Мужчина был навеселе, решил освежиться. Полез в воду и начал тонуть. Все произошло на глазах у очевидцев. Спасти его не смогли. Тело достали водолазы, — рассказал собственный источник информагентства.

Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник факт происшествия подтвердила, пояснив, что организована доследственная проверка.

В региональном главке МЧС в свою очередь уточнили, что мужчина утонул в реке Мокрая Мечетка вследствие несчастного случая.

Напомним, волгоградец сломал шею во время отдыха на реке Кумылге.

Фото: архив ИА «Высота 102»