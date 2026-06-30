



В Советском районе Волгограда на территории Родниковой долины полицейские нагрянули с проверкой на стройку новой школы. В спецоперации были задействованы БПЛА. Правоохранители вместе с представителями Военного отдела СК России проверили документы трудящихся здесь иностранцев. Как выяснилось, не все работники были в ладах с законом.







- За осуществление трудовой деятельности на территории страны без разрешения на работу либо патента в отношении 9 иностранных граждан были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Кроме этого, выяснилось, что пятеро из них находились на территории страны нелегально, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, нелегалы были помещены в центр временного содержания для последующей высылки на родину. В отношении субподрядчика, пытавшегося сэкономить на труде иностранных работников, проводится проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области