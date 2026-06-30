В Волгограде прокуратура помогла 86 работникам получить зарплату





В Тракторозаводском районе Волгограда прокуратура помогла работникам одного из предприятий, выпускающих электрооборудование, восстановить свои права. Директор организации сорвал выплату зарплаты без малого сотни специалистов.

- Установлено, что у ООО «Энерготех» имелась частичная задолженность по выплате заработной платы перед 86 работниками на общую сумму свыше 5 млн рублей, - уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, по инициативе надзорного ведомства в отношении работодателя возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП. Компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. Кроме того, в отношении организации было вынесено представление об устранении нарушений. После внимания проверяющих коммерсанты оперативно нашли сумму, необходимую для погашения всех своих обязательств перед трудовым коллективом.

Фото из архива ИА «Высота 102»