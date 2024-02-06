В Елани Волгоградской области издевательства над девочкой-подростком сняли на видео





В рабочем поселке Елань Волгоградской области подростки сняли на видео издевательства над девочкой. Сегодня, 6 февраля, ролик стал распространяться в социальных сетях, а в ГУ МВД России сообщили о проведении проверки по данному факту.

– Группа подростков измывалась над сверстницей на камеру. Девочку не отпускали, били, унижали, запугивали и заставляли извиняться на камеру, – говорится в сообщении Telegram-канала «Волгоград №1», разместившего скрины с видео. – Этот случай произошел в центре Елани у здания Дома Культуры.

В Telegram-канале «Елань новости» 6 февраля было опубликовано видео.

Во время разборок одна из девочек (предположительно, по имени Настя) заявляет о том, что ее дядя работает в полиции и «он, если что, поможет». В целом же, все общение девочек сводится лишь к тому, что они сыплют угрозами в адрес своей жертвы, используя исключительно мат, пинают ее и таскают по снегу. Причиной конфликта, судя по всему, стал тот факт, что пострадавшая якобы «лезла к мальчикам».

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилась за комментарием, пояснили, что записанное на видео случилось в Елани еще 27 января. В настоящее время по факту издевательств проводится проверка.

– В полицию поступило заявление от матери 17-летней учащейся колледжа. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, – сообщили в главке полиции.

видео: Telegram-канал «Елань новости»