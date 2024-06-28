Волгоградские аудиторы проверят траты на водопровод в Котово и тарифы за мусор





Депутаты Волгоградской областной думы поручат Контрольно-счетной палате проверить деятельность регионального комитета тарифного регулирования, а также администрации города Котово. Как сообщает ИА «Высота 102», проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 25 июня.

На фоне отбора нового регионального оператора по работе с отходами, ревизорам предстоит изучить обоснованность действующих тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.

Кроме того, по поручению депутатов, ещё одним направлением деятельности аудиторов станет проверка расходования средств, выделенных в прошлом году из региональной казны бюджету Котовского муниципального района Волгоградской области на финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ в целях восстановления водоснабжения потребителей.

Напомним, в 2023 году Котово по решению областной администрации получило субсидию в размере 630 млн рублей на строительство 12-километрового участка водопровода Котово-Филино. Дополнительные средства были выделены и на восстановление сетей на территории города. Однако новый водопровод строился с нарушением сроков и до сих пор не сдан в эксплуатацию. А череда отключений воды и аварий в городе продолжается до сих пор.