В Волгоградской области переиздадут «Красную книгу»





В Волгоградской облдуме предложили активизировать экологическое просвещение граждан и проведение природоохранных мероприятий. Эти рекомендации вошли в проект постановления регпарламента по итогам «парламентского часа» на тему «О сохранении лесов, биологического разнообразия, защите редких видов растений и животных» по итогам заседания комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию, сообщили V102.RU в думе. В Волгоградской облдуме предложили активизировать экологическое просвещение граждан и проведение природоохранных мероприятий. Эти рекомендации вошли в проект постановления регпарламента по итогам «парламентского часа» на тему «О сохранении лесов, биологического разнообразия, защите редких видов растений и животных» по итогам заседания комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию, сообщили V102.RU в думе.

Напомним, на «парламентском часе» 13 июня текущего года депутаты обсудили информацию о состоянии и сохранении животного и растительного мира региона, которому угрожают результаты хозяйственной деятельности человека.Для сохранения таких видов еще в 2004 году была утверждена Красная книга Волгоградской области. Депутаты предложили ее переиздать и продолжить работу по своевременной и полной реализации мероприятий нацпроекта «Экология», сохранению и восстановлению лесов и лесонасаждений на территории региона.Особого внимания, по мнению членов комитета, требует работа с аграриями ради предотвращения гибели редких животных и растений, обитающих на землях сельхозназначения.Кроме того, органам местного самоуправления Волгоградской области предложат привлекать граждан и общественность к работе по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства и сохранению биоразнообразия на территории муниципальных образований.- Люди тоже являются частью экологической системы, поэтому от биологического разнообразия, состояния животного и растительного мира напрямую зависит наша жизнь, здоровье и благосостояние. Для нас сохранение и преумножение природных богатств – жизненная необходимость. К сожалению, в прошлом далеко не все это понимали и хозяйственная деятельность велась в ущерб окружающей среде. Сегодня Президент России Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассматривают решение задач социально-экономического развития в неразрывной связи с охраной природы и обеспечением экологической безопасности. Вместе органы государственной власти, местного самоуправления, бизнес и общественные институты могут улучшить ситуацию, – отметила председатель профильного комитета регионального парламента Ирина Соловьева.