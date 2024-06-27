Экология

В Волгоградской области переиздадут «Красную книгу»

Экология 27.06.2024 22:07
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27.06.2024 22:07


В  Волгоградской облдуме предложили активизировать экологическое просвещение граждан и проведение природоохранных мероприятий. Эти рекомендации вошли в проект постановления регпарламента по итогам «парламентского часа» на тему «О сохранении лесов, биологического разнообразия, защите редких видов растений и животных» по итогам заседания комитета регпарламента по охране окружающей среды и природопользованию, сообщили V102.RU в думе.
Напомним, на «парламентском часе» 13 июня текущего года депутаты обсудили информацию о состоянии и сохранении животного и растительного мира региона, которому угрожают результаты хозяйственной деятельности человека.
Для сохранения таких видов еще в 2004 году была утверждена Красная книга Волгоградской области. Депутаты предложили ее переиздать и  продолжить работу по своевременной и полной реализации мероприятий нацпроекта «Экология», сохранению и восстановлению лесов и лесонасаждений на территории региона.
Особого внимания, по мнению членов комитета,  требует работа с аграриями ради предотвращения  гибели редких животных и растений, обитающих на землях сельхозназначения.
Кроме того, органам местного самоуправления Волгоградской области предложат  привлекать граждан и общественность к работе по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства и сохранению биоразнообразия на территории муниципальных образований.
- Люди тоже являются частью экологической системы, поэтому от биологического разнообразия, состояния животного и растительного мира напрямую зависит наша жизнь, здоровье и благосостояние. Для нас сохранение и преумножение природных богатств – жизненная необходимость. К сожалению, в прошлом далеко не все это понимали и хозяйственная деятельность велась в ущерб окружающей среде. Сегодня Президент России Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассматривают решение задач социально-экономического развития в неразрывной связи с охраной природы и обеспечением экологической безопасности. Вместе органы государственной власти, местного самоуправления, бизнес и общественные институты могут улучшить ситуацию, – отметила председатель профильного комитета регионального парламента  Ирина Соловьева.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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