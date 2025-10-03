Расследования

Волгоградцы пожаловались на чиновников офицерам центрального аппарата СК

03.10.2025
3 октября по поручению Александра Бастрыкина в Волгограде состоялся приём граждан сотрудниками центрального аппарата СК России. Порядка 30 жителей областного центра, Волжского и Среднеахтубинского района смогли рассказать московским следователям о разгуле собак и равнодушии властей к жилищно-коммунальным проблемам.

- Темами обращений стали, в том числе, вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, ненадлежащего оказания медицинской помощи, проблем содержания ЖКХ и организации работы с безнадзорными животными со стороны местных органов исполнительной власти. Некоторые заявители выразили недовольство работой регионального следственного управления в связи с ненадлежащим проведением процессуальных проверок, расследованием уголовных дел и отсутствием достаточного внимания к проблемам граждан и защите их прав, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Отметим, по итогу общения граждане написали заявления на имя Александра Бастыркина. Полученные во время приёма сведения были доложены лично председателю СК.

