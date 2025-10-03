Под Волгоградом прокуратура помогла главе поселения стать ближе к местным жителям

В Жирновском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была оштрафовать главу Алёшниковского сельского поселения Светлану Сикидину. Руководительница забыла о необходимости отвечать на жалобы местных жителей.
- По итогам проверки прокуратурой района в отношении главы Алешниковского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области возбуждено производство за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Отметим, лишь после вмешательства надзорного органа чиновница привела свою работу в соответствие с законодательством.