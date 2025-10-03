Под Волгоградом лейтенанты полиции спасли от огня частный дом





В Камышинском районе Волгоградской области старший и младший лейтенанты полиции Станислав Иванов и Даниил Коротков во время несения службы помогли предотвратить крупный пожар на территории частного домвладения. Благодаря отважным действиям полицейских, в результате происшествия никто не пострадал.

Уточняется, что возгорание дома произошло на территории Камышинского района в селе Весёлово. Сотрудники полиции заметили задымление в одном из дворов по улице Волгоградской и поспешили на место происшествия.

На тот момент огнем была объята летняя кухня. Полицейские незамедлительно вызвали пожарных и приняли меры по тушению огня до их приезда, не допустив распространения пламени на соседние строения, а главное – на жилой дом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области