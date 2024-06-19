



В Новониколаевском районе Волгоградской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на месте погибла пассажирка такси.

– 19 июня на 657-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение Kia Ceed и грузового автомобиля Volvo, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – 26-летний водитель такси доставлен в больницу, 22-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП в настоящее время работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа.







Пресс-служба ГУ МВД опубликовала видеокадры с места ДТП. Судя по ним, удар при столкновении автомобилей был такой силы, что машина такси в буквальном смысле превратилась в комок железа. Сильнейшие повреждения и на грузовике – кабина Volvo также сильно смята.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области