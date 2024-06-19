Происшествия

Жуткое зрелище: машина такси превратилась в комок железа в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 19.06.2024 12:45
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19.06.2024 12:45


В Новониколаевском районе Волгоградской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого на месте погибла пассажирка такси. 

19 июня на 657-м километре автодороги Р-22 «Каспий»  произошло столкновение Kia Ceed и грузового автомобиля Volvo, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – 26-летний водитель такси доставлен в больницу, 22-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. 

На месте ДТП в настоящее время работают наряды ДПС, следственно-оперативная группа.  




Пресс-служба ГУ МВД опубликовала видеокадры с места ДТП. Судя по ним, удар при столкновении автомобилей был такой силы, что машина такси в буквальном смысле превратилась в комок железа. Сильнейшие повреждения и на грузовике – кабина Volvo также сильно смята. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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