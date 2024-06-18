



В Центральном районе Волгограда под окнами 16-этажного дома на проспекте Ленина, 57 нашли мертвым молодого мужчину. По данным собственных источников ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла в центре Волгограда 17 июня.

– Погибший 20-летний мужчина прописан в рабочем поселке Средняя Ахтуба. В данном высотном доме он не проживал, – сообщают источники информагентства. – Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Предположительно погибший получил смертельные травмы в результате падения из окна, расположенного на лестничной клетке на 14-м этаже указанного дома.

На минувшей неделе, 14 июня, сообщалось о гибели другого 20-летнего жителя Волгоградской области – тело молодого человека нашли под окнами дома на ул. Мира в Волжском, где он проживал.

Фото: панорама Яндекс Карты