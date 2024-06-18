Общество

В Камышине инвалиды-колясочники решились на отчаянный «забег» по убитым тротуарам

Общество 18.06.2024 06:45
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18.06.2024 06:45


В городе Камышин Волгоградской области пройдет соревнование инвалидов-колясочников по преодолению убитых пешеходных тротуаров на центральных улицах города. Общественники надеются, что наглядная картинка пробудит у чиновников желание работать.

- Мы хотим показать, насколько эта проблема у нас актуальна. Люди итак обездвижены, а с такими проездами получается, что они не могут на улицу выйти, - пояснил V102.RU организатор мероприятия Александр Росс. - Хотим, чтобы чиновники это наконец-то увидели и начали делать не только дороги, но и пешеходные тротуары.

По словам Александра, о своем участии уже заявили два инвалида-колясочника. Ближе к дате мероприятия, а оно запланировано на 30 июня, число желающих протестировать городские тротуары на проходимость вырастет.

- Мы рассчитываем, что будет где-то 5-10 человек, может быть больше. Приглашаем также родителей с детьми на колясках, - пояснил организатор необычного старта.


Планируется, что сопровождать забег будут юристы, которые должны фиксировать возможные поломки инвалидных колясок и другие неприятности, которые могут возникнуть на убитых тротуарах. 

Старт необычного забега, длина которого чуть больше километра, начнется на перекрестке улиц Стахановской и Гороховской. Инвалиды-колясочники по Стахановской доберутся до Пролетарской, а потом обратно до улицы Калинина. Забег завершится в городском парке.

Организатор пояснил, что такой маршрут выбран не случайно. Тротуары на этих улицах в центре Камышина находятся в ужасном состоянии. Как отмечает Александр Росс, по ним человеку своими ногами ходить тяжело, а в коляске - практически невыполнимая миссия.

- Стахановская в этом плане самая серьезная. Более-менее на коляске с ребенком по Пролетарской можно проехать, а Калинина, где асфальт дыбом, это вообще что-то с чем-то, - говорит собеседник агентства.


У жителей Камышина еще свежи в памяти воспоминания о взбучке, которую в апреле 2023 года устроила чиновникам Камышина эксперт ОНФ Светлана Калинина. Она тогда жестко раскритиковала власти этого города за состояние тротуаров, назвав его недопустимым. Эмоциональный диалог с общественницей, местным жителем и чиновником Камышина показали в стриме Народного фронта. 

После этого власти города пообещали исправиться и переделали тротуар, который раскритиковали жители и общественники. Однако, как выяснилось, на одном тротуаре все и закончилось.

- Проблема как была, так и осталась. Ничего не меняется. Поэтому мы хотим это показать наглядно, - добавил Александр Росс.

Пустая инвалидная коляска будет предоставлена тому, кто захочет на себе испытать все неровности камышинских тротуаров.

Фото: Александра Росса 

Коллаж: Алексея Костякова / V102.RU


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