Эксперт ОНФ раскритиковала чиновников Камышина за кривую плитку

Общество 19.04.2023 11:10
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19.04.2023 11:10
Эксперт ОНФ Светлана Калинина жестко раскритиковала чиновников Камышина Волгоградской области за отвратительное состояние плитки на тротуарах. Как сообщает ИА «Высота 102», эмоциональный диалог представителя общероссийского народного фронта и чиновника опубликовал ОНФ в стриме.
С жалобой в организацию на разбитую и провалившуюся плитку на городских тротуарах обратился житель Камышина Петр Баранов. При этом на дорожках не была уложена тактильная плитка для жителей с ограниченными возможностями.
Ситуация с состоянием тротуаров возмутила эксперта Светлану Калинину, которая назвала это результатом бездействия городских властей. Особенно недопустимым, по словам Светланы Калининой, является отсутствие тактильной плитки, наличие которой обязательно с 2016 года при любом благоустройстве в рамках создания доступной среды. При этом она посоветовала заместителю председателя комитета ЖКХ и КС Виталию Балакшину отказаться от зарплаты на месяц.
– Вы же незаконно едите свой хлеб! – заявила она.
В ответ чиновник заверил эксперта ОНФ, что плитку уже заказали. А в ближайшее время кривую плитку обещали переложить. Светлана Калинина заверила, что приедет в Камышин и лично проконтролирует исправление дефектов городского благоустройства.
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