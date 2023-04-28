В Камышине чиновники исправили кривой тротуар после критики жителей

Общество 28.04.2023 18:27
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28.04.2023 18:27
В Камышине Волгоградской области переделали тротуар, который раскритиковали жители. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ. Активисты-«фронтовики» проконтролировали на месте исправление ошибок, допущенных при благоустройстве. Теперь тротуар приспособлен для прогулок жителей с ограниченными возможностями – здесь выполнили работы по занижению участков пешеходной зоны и установили тактильную плитку.
Ранее, напомним, житель Камышина Петр Баранов рассказал в стриме Народного фронта о дефектах на прогулочной зоне города, продемонстрировав на видео разрушенную и провалившуюся плитку, а также отсутствие тактильной плитки.
В ОНФ отчитали чиновников за проявленную халатность при благоустройстве города. Представители власти признали критику и пообещали все исправить.
Фото волгоградского отделения ОНФ
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