Происшествия

Под Волгоградом в ДТП с мопедом пострадали двое подростков

Происшествия 17.06.2024 09:43
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17.06.2024 09:43

16 июня в Руднянском районе Волгоградской области в результате ДТП пострадали двое подростков. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение произошло на территории Ильменского сельского поселения. Водитель мопеда на обочине не смог разъехаться с пешеходом.

- В 08:45 14-летний водитель, не имеющий права управления, управляя мопедом «Вента», напротив дома № 15 по ул. Говоруненко, двигаясь по правой обочине, совершил наезд на 13-летнюю девочку, — рассказали редакции в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения 14-летний пассажир мопеда, а также пешеход получили серьёзные травмы и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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