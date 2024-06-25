



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из других правоохранительных и надзорных структур провели спецоперацию по предотвращению контрабанды из Казахстана в Россию рогов краснокнижного сайгака. Как сообщает ИА «Высота 102», изначально при прохождении грузового терминала правоохранители изъяли четыре посылки с запрещённым грузом, после чего смогли выйти на 42-летнего отправителя.

Впоследствии силовики задержали машину контрабандиста. В транспортном средстве была обнаружена крупная партия рогов сайгака общим весом порядка 106 кг.

- Отделом дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 42-летнего иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК России, - рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Раскручивая дальше цепочку поставок, спецслужбы вышли на ещё одного пособника контрабандистов – 43-летнего жителя Астраханской области. У него дома была изъята партия дериватов в количестве 350 шт.

Отметим, в отношении мужчины также было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 258.1 УК России. В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители изучают теневую бухгалтерию контрабандистов.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области