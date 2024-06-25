82-летняя волгоградка умерла после падения с балкона

Происшествия 25.06.2024 10:10
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25.06.2024 10:10
В Волгограде выясняют причины гибели пожилой женщины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось в двенадцатом часу ночи 23 июня. Около дома №12 по ул. Мясникова в Тракторозаводском районе нашли 82-летнюю пенсионерку, которая проживала на третьем этаже пятиэтажки.
Волгоградку с тяжелыми переломами госпитализировали, однако на следующий день она скончалась, не приходя в сознание.
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