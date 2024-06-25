ГУ МВД озвучило подробности ДТП с улетевшим на асфальт мотоциклистом

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и мотоцикла, произошедшего накануне в 07.30 в Центральном районе Волгограда.







— По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем автомобиля Kia Sportage напротив дома № 5 по проспекту имени В. И. Ленина не убедился в безопасности маневра и при перестроении столкнулся с мотоциклом под управлением 18-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении справа в нарушении дорожного знака, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии байкера доставили в больницу.

Напомним, ДТП в центре Волгограда попало на видеорегистратор одного из проезжающих автомобилей.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области