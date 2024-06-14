Калачевский район Волгоградской области возглавил экс-полицейский Роман Горбатый





В Волгоградской области 14 июня утвердили в должности главы Клачевского района 41-летнего Романа Горбатого. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение единогласно приняли сегодня депутаты Калачевской районной думы.

Роман Горбатый родился в хуторе Голубинка Калачевского района. Имеет высшее юридическое образование. После прохождения срочной военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации поступил на службу в органы внутренних дел, занимал различные должности в отделе ГУ МВД России России по Калачевскому району. Имеет ведомственные награды МВД России. До перехода на работу в органы местного самоуправления проходил службу в должности начальника ОМВД России по Калачевскому району.

В 2024 году был назначен на должность заместителя главы Калачевского муниципального района Волгоградской области, исполняющим обязанности главы района.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.