Политика

Калачевский район Волгоградской области возглавил экс-полицейский Роман Горбатый

Политика 14.06.2024 13:21
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14.06.2024 13:21


В Волгоградской области 14 июня утвердили в должности главы Клачевского района 41-летнего Романа Горбатого. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение единогласно приняли сегодня депутаты Калачевской районной думы. 

Роман Горбатый родился в хуторе Голубинка Калачевского района. Имеет высшее юридическое образование. После прохождения срочной военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации поступил на службу в органы внутренних дел, занимал различные должности в отделе ГУ МВД России России по Калачевскому району. Имеет ведомственные награды МВД России. До перехода на работу в органы местного самоуправления проходил службу в должности начальника ОМВД России по Калачевскому району. 

В 2024 году был назначен на должность заместителя главы Калачевского муниципального района Волгоградской области, исполняющим обязанности главы района. 

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

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