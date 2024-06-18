В Волгограде ввели в строй новый водопровод на ул. Кузнецкой





В Ворошиловском районе Волгограда завершилась реконструкция коммуникаций на ул. Кузнецкой. Специалисты смонтировали полимерный трубопровод протяженностью 162 метра и произвели его подключение к магистральным сетям на ул. им. Саши Филиппова.

– Все земляные работы, переврезка и восстановление водоснабжения потребителям заняли менее суток, – рассказал начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кибирев. – Для проведения работ использовалась специальная технология горизонтально-направленного бурения, которую проводили с помощью спецтехники. В результате было заменено 162 погонных метра трубы. Одновременно специалисты установили новые колодцы взамен изношенных прежних.

Прокладка коммуникаций была организована силами подрядной организации. Важно отметить, что строителями использовались износостойкие полимерные трубы с большим сроком эксплуатации. По информации специалистов, новые коммуникации позволят существенно улучшить качество и стабильность водоснабжения потребителей, проживающих в многоквартирных домах на ул. Кузнецкой и ул. Ардатовской.

Фото: пресс-служба «Концессии водоснабжения»