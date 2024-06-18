В Волжском на 2 месяца изменится движение автобусов и маршруток





С 1 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми ООО «Волжские тепловые сети», в Волжском перекроют участки автомобильных дорог на улицах Мира и Карбышева. В соответствии с этим изменятся схемы движения общественного транспорта. С 1 июля в связи с ремонтными работами, проводимыми ООО «Волжские тепловые сети», в Волжском перекроют участки автомобильных дорог на улицах Мира и Карбышева. В соответствии с этим изменятся схемы движения общественного транспорта.

Как сообщили V102.RU в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Волгоградской области, с 1 по 31 июля запланировано перекрытие улицы Мира в районе магазина «Стимул». Изменения движения на этом участке коснутся автобусов №№ 11, 14, 24, 30, 41, 42, 51, 55, 109, 123, 133, 141, 146, а также маршруток №№ 5, 5а, 6, 6а, 14а, 15а, 17, 24а, 105а, 102т, 218, 246 и 260. Этот общественный транспорт будет совершать поездки в прямом направлении по улице Мира, далее по улице Пионерской, по проспекту Дружбы через бульвар Профсоюзов и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы и маршрутки на этом участке будут двигаться так: бульвар Профсоюзов – проспект Дружбы – улица Пионерская – улица Мира. Как сообщили V102.RU в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Волгоградской области, с 1 по 31 июля запланировано перекрытие улицы Мира в районе магазина «Стимул». Изменения движения на этом участке коснутся автобусов №№ 11, 14, 24, 30, 41, 42, 51, 55, 109, 123, 133, 141, 146, а также маршруток №№ 5, 5а, 6, 6а, 14а, 15а, 17, 24а, 105а, 102т, 218, 246 и 260. Этот общественный транспорт будет совершать поездки в прямом направлении по улице Мира, далее по улице Пионерской, по проспекту Дружбы через бульвар Профсоюзов и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы и маршрутки на этом участке будут двигаться так: бульвар Профсоюзов – проспект Дружбы – улица Пионерская – улица Мира.

Также с 1 июля и до 20 августа дорожные службы перекроют и улицу Карбышева в районе ее пересечения с улицей Оломоуцкой. Здесь произойдут следующие изменения движения общественного транспорта: Также с 1 июля и до 20 августа дорожные службы перекроют и улицу Карбышева в районе ее пересечения с улицей Оломоуцкой. Здесь произойдут следующие изменения движения общественного транспорта:

· автобусы маршрута № 2у будут совершать перевозки (в прямом направлении): улица Мира – улица 87 Гвардейской Дивизии – проспект Дружбы – улица Оломоуцкая – улица Карбышева; (в обратном направлении): улица Карбышева – улица Оломоуцкая – проспект Дружбы – улица 87 Гвардейской Дивизии – улица Мира; · автобусы маршрута № 2у будут совершать перевозки (в прямом направлении): улица Мира – улица 87 Гвардейской Дивизии – проспект Дружбы – улица Оломоуцкая – улица Карбышева; (в обратном направлении): улица Карбышева – улица Оломоуцкая – проспект Дружбы – улица 87 Гвардейской Дивизии – улица Мира;

· автобусы маршрута № 21 на участке пути от 32 микрорайона до улицы Александрова в прямом и обратном направлениях будут осуществлять движение по проспекту Дружбы. · автобусы маршрута № 21 на участке пути от 32 микрорайона до улицы Александрова в прямом и обратном направлениях будут осуществлять движение по проспекту Дружбы.

Фото Павла Мирошкина