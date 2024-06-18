В Волжском 4-летний мальчик выпал из окна





В городе Волжском Волгоградской области из окна многоквартирного дома выпал 4-летний ребенок. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, с травмами мальчик накануне был госпитализирован в больницу.

Инспекторы ПДН установили, что ребенок выпал со второго этажа, когда облокотился на москитную сетку. В ГУ МВД России по Волгоградской области отмечают, что с начала лета это уже восьмой несчастный случай с участием детей.

- По указанным фактам проводятся проверки, в ходе которых будут изучены все обстоятельства, даны оценки действиям родителей, - сообщают главке МВД и в очередной раз напоминают родителям о необходимости обезопасить детей, так как москитные сетки не способны выдержать вес ребенка, каким бы маленьким он не был.