«Продукты пропадают, холодильники текут»: в Волгоградской области хутор выживает без света

Общество 18.06.2024 15:06
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18.06.2024 15:06
Жители хутора Попки Котовского района Волгоградской области подсчитывают убытки от отключения электричества, без которого им придется провести больше недели. Как рассказали V102.RU хуторяне, о том, что в населенном пункте несколько дней не будет света, их предупредили заранее.
- В объявлении указано, что у нас будут менять опоры на линии 35 кВ в период с 17 по 21 июня и с 24 по 28 июня. В эти дни с утра до 17.00 свет будут отключать. Мы, конечно, не против ремонта. Но почему это нужно делать в 40-градусную жару, мы не понимаем. Мы ходили в сельскую администрацию, просили, чтобы работы перенесли на более прохладный период. Но нас не услышали, - жалуются люди.
По словам жителей, свет у них пропал еще в ночь на 17 июня – разряд молнии повредил линию электропередач. Электричество дали только накануне около 8 часов вечера. За это время у людей пропали продукты, потекли холодильники.
– Из-за отсутствия электричества у нас не работали ни почта, ни магазины, ни сотовая связь. Продавцы отпускали только хлеб, масло и другие скоропортящиеся товары прятали под одеялами. Полить огороды тоже было невозможно – скважины не качали воду, так как они работают на электродвигателях. Люди доили коров, а молоко все скисало. У нас пожилых людей много, они задыхались без кондиционеров. И это только один день без электричества прошел! А что же будет к окончанию ремонта? – вопрошают селяне.
Глава Попковского сельского поселения Алексей Ивахнов пояснил корреспонденту V102.RU, что, к сожалению, перенести ремонт на другое время невозможно.
– Вот люди просили, чтобы эти работы провели осенью или зимой. А осенью детям в школу надо идти, да и это время сбора урожая. Про зиму вообще не хочу говорить – у нас уже были проблемы на котельной из-за отсутствия электричества. Линию нашу срочно надо делать – мне уже 60 лет, наверное, столько же и деревянным столбам, которые надо менять. У нас только этой весной было уже три аварии – и люди тоже сидели без света. Я все понимаю, и у меня, как у других людей, будут в связи с этим неудобства, да, придется понести какие-то убытки, но других вариантов нет. Лучше капитально сделать эту линию, чтобы каждый раз ее не латать, – заявил чиновник.
Между тем, в компании «Россети-Юг» пояснили, что не бросят людей на произвол судьбы.
– После прохождения грозового фронта 17 июня энергетики выявили поврежденную опору линии электропередачи 35 кВ, а также опоры, требующие срочного ремонта. Чтобы минимизировать время отключения электроснабжения в период восстановления электрооборудования, а также дальнейшего планового ремонта, было принято решение о включении линии электропередачи в работу после замены поврежденной опоры. Во время вывода линии в ремонт все ее потребители будут обеспечены электроэнергией от резервных источников электроснабжения, – прокомментировали в организации.
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