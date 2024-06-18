



В Дзержинском районе Волгограда с новой силой возобновилась течь аварийных коммуникаций в многоквартирном жилом доме №48 на ул. Краснополянской. На прошлой неделе после публикации ИА «Высота 102» и внимания Госжилнадзора коммунальщики заменили здесь сгнившие стояки холодного водоснабжения. Однако музыка играла недолго и уже на следующий день дом вновь начало топить.









– Сложно передать словами то, что у нас здесь творится. Мы уже не понимаем, откуда и что на нас льётся. Вроде бы течь труб холодного водоснабжения устранена. Остаётся думать только на канализационный стояк. Вода с третьего этажа затекает к нам на второй прямо по стене общедомовой кухни, – рассказала журналистам жительница дома Людмила Гончарова.

При этом больше всего достаётся жилой комнате № 17. Помещение примыкает к кухне.

– Здесь всё просто уничтожено. Вода льётся уже 25-й день, обои отваливаются, труба, судя по всему, течёт в межэтажном пространстве. По перекрытиям вода поступает прямо сюда. Потолок обвалился, на стенах плесень. Включить свет невозможно, люстру закоротило ещё несколько недель назад, стены бьют током, – подчёркивает женщина.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», коммунальное бедствие в бывшем общежитии началось ещё в мае 2024 года. Однако из-за отсутствия в УК «Парадигма» полноценного аварийно-диспетчерского обслуживания жильцы вынуждены были неделями обивать пороги обслуживающей организации. Однако даже при личном общении коммунальщики лишь кормили собственников обещаниями.

Вот и сейчас субподрядчик УК «Парадигма», на которого последняя, по сути, сбагрила находящиеся в обслуживании дома, обещает привести теперь и канализационный стояк в порядок.

– Работаем над решением вопроса. Уже сегодня слесаря должны прийти и установить пластиковую трубу, – рассказал ИА «Высота 102» руководитель субподрядной организации Вячеслав Дьяков.

Жильцы подтвердили, что ещё утром 18 июня к ним действительно приходили специалисты УК. Однако коммунальщики заявили, что им дано поручение заменить не проблемный участок между третьим и вторым этажами, а трубу между вторым и первым. При этом на все работы мастер выделила им всего 50 сантиметров трубы. Но даже этот небольшой фрагмент слесаря не смогли установить из-за отсутствия нужных инструментов.

– Уехали, заявив, что им нужна болгарка. Обещали вернуться попозже, – добавила Людмила Гончарова.

Сдержат ли коммунальщики слово, или жильцам придётся ещё месяц ждать ремонта, проживая в затопленных помещениях, — неизвестно. Однако волгоградцы продолжают надеяться на проблески порядочности специалистов, и даже более того, за собственный счёт им в помощь закупили 4 метра канализационной трубы. Расходные материалы, которые оказались не по карману УК, жильцам обошлись всего в 400 рублей.