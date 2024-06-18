



В Дубовке Волгоградской области инвалид детства Юрий Головкин, страдающий отклонениями в развитии и целым букетом неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вынужден вот уже несколько лет отбиваться от приставов. Как сообщает ИА «Высота 102», ещё в 2019 году неизвестные повесили на мужчину сразу несколько кредитов, вывезя его в Москву якобы для оформления документов на прохождение медицинского обследования.

«Путинская» программа

Юрий родился в 1984 году. Ещё в юном возрасте врачами ему был поставлен серьёзный диагноз, из-за которого мужчина несколько десятилетий стоит на учёте у психиатра. В детстве из-за отклонений в развитии он был вынужден проходить обучение в специализированном интернате. Как вспоминает дубовчанин, приходилось непросто, но благодаря брату и маме, он всё же смог более-менее встать на ноги и даже устроиться разнорабочим в местный детский сад.

– В 2019 году у меня начались странные приступы. Я без каких-то видимых причин начал терять сознание. Падаю на землю и не могу пошевелиться. Приступы сопровождаются очень сильной болью, жжением в области груди. Обратился в Дубовскую ЦРБ, но наши специалисты просто развели руками. Говорили, что не могут поставить диагноз. Запросили квоту в региональном центре на обследование, – рассказал Юрий Головкин.

Но ожидать квоты, по информации врачей, нужно было как минимум год. Одновременно припадки только усиливались. Мужчина несколько недель обивал пороги медиков, выпрашивая у специалистов помощи, но врачи вновь и вновь сетовали на то, что без заключения волгоградских медиков не могут подобрать действенное лечение.

После одного из таких визитов в коридоре ЦРБ к дубовчанину подошёл незнакомец. Мужчина представился Сергеем - сотрудником некой некоммерческой организации, которая якобы в рамках «путинской» программы помогает жителям российской глубинки, нуждающимся в срочной высокотехнологичной и узкоспециальной помощи, вне очереди получить квоту в лучшие медицинские центры России.

– Он был одет практически как врач, в белом костюме с каким-то бейджиком на груди. Говорил очень профессионально. С первых же слов располагал к себе. Записал мои данные и пообещал помочь попасть на обследование в Волгоград, – добавил инвалид детства.

Стремительно появившись, незнакомец столь же быстро исчез из жизни Юрия. Однако затем вновь объявился, заявившись к нему на работу.

– Он приехал за мной на собственной машине. Рассказал, что срочно нужно собираться в Москву оформлять документы на квоту. Заверил, что скоро ещё раз подъедет и расскажет подробности. Через несколько дней он действительно вновь приехал ко мне на работу, но в этот раз он заявил, что выезжать нужно немедленно, иначе квота перейдёт другому человеку. Я сел к нему в машину, доехал до дома, взял документы и предупредил маму о том, что уезжаю на несколько дней в Москву. Уже по дороге в столицу Сергей настоял, чтобы я передал ему паспорт и СНИЛС, – вспоминает мужчина.

Всё происходило в такой спешке, что Юрий, по его словам, не успел собрать в дорогу лекарства. В пути у него случился очередной приступ, и сопровождающим его кураторам пришлось за свой счёт покупать жизненно необходимые для мужчины лекарства, в том числе и назначенный ему психиатром амитриптилин — сильный психоаналептик, вызывающий спутанность сознания, затруднённое запоминание и беспорядочность мыслей.

По отработанной схеме

В Москве новоиспечённый знакомый заселил дубовчанина в отель, а сам поспешил удалиться для «оформления квоты». К концу дня Сергей вернулся в номер и попросил Юрия подписать несколько документов.

– Он подсунул мне стопку, сказал, что всё нужно подписать как можно скорее. Я был в очень плохом состоянии после дороги и лекарств. Особо не вчитываясь, везде, где он показал, поставил подпись. Дальше он отвёз меня к некоему зданию и сказал, что мне самому нужно подойти ко второму окошку. Там меня будет ждать сотрудница по имени Ирина. Ей нужно было сказать, что я от Сергея по квоте. Собственно, я так и сделал.

Женщина ждала дубовчанина. Она также попросила оставить его несколько подписей в уже готовых документах.

На этом путешествие инвалида из Дубовки в Москву закончилось. "Представитель некоммерческой организации" приобрёл мужчине билет домой и довёз до вокзала. Что касается обследования, которое необходимо было мужчине, то Сергей пообещал, что в ближайшее время с ним свяжутся медики из Волгограда.

Естественно, никто Юрию так больше и не перезвонил.

Где-то через полгода мужчине начали приходить смс-сообщения с требованием погасить взятый кредит, но он не придал этому значения, ведь никаких кредитов не брал. Более того, со слов инвалида, он и подумать не мог, что с его заболеванием, маленькой пенсией и небольшой зарплатой разнорабочего вообще какой-то банк может выдать заём.

– Мне и на еду-то едва хватало, – сетует Юрий Головкин.

Весной 2021-го, когда только начиналась пандемия COVID-19, за инвалидом вновь приехали на работу, но на этот раз правоохранители. Как выяснилось, мужчину уже больше года разыскивали московские полицейские.





– Меня вновь забрали с работы и доставили в московский отдел полиции по району Отрадное. Там со мной разговаривал дознаватель. Как выяснилось, я почему-то проходил у них как подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве. Конечно, я испугался. Рассказал всё, что помнил о той поездке. После проверки обстоятельств меня всё же признали одним из потерпевших по расследуемому уголовному делу.

Из разговора с дознавателем мужчина узнал, что на него оформлены несколько кредитов на сумму 992 тыс. рублей. По информации правоохранителей, средства были выданы «Совкомбанком» на приобретение машины Hyundai Solaris. При этом водительских прав у Юрия нет и, учитывая тяжёлый диагноз, а также принимаемые лекарства, быть не может.

Более того, полицейские рассказали, что поиски дубовчанина растянулись на столь продолжительное время из-за путаницы с пропиской. Удивительно, но за сутки пребывания в Москве аферисты успели не только оформить кредит на инвалида, но и для каких-то целей прописали его по адресу: г. Москва, Марьино, б-р Перервинский, д. 7, корп. 2, кв. 91. При этом прописка была изменена только в базах данных госструктур, а в паспорте у Юрия всё это время значился его дубовский адрес.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в ГУ МВД России по городу Москве. Правоохранители подтвердили, что в их делопроизводстве находились два уголовных дела, связанных с этой историей. Однако разбирательства по обоим ранее были остановлены. По делу № 12001450032000520 – из-за истечения срока давности, по делу № 12201450032000668, где инвалид проходил потерпевшим, – из-за отсутствия подозреваемых. Более того, в первом случае уже собранные материалы были в спешке изъяты с хранения и уничтожены.

– Руководством Следственного управления Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве данное решение о приостановке уголовного дела № 12201450032000668 отменено, срок предварительного следствия возобновлен. По уголовному делу даны указания в порядке статьи 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ход расследования поставлен на контроль,— подчеркивается в ответе правоохранителей на редакционный запрос.

Кредитное ярмо

После следственных действий московские полицейские помогли инвалиду вернуться домой. Однако, несмотря на официальный статус потерпевшего по уголовному делу, банки продолжают и по сей день пытаться взыскать с мужчины средства, полученные аферистами.

По информации дубовчанина, к искам «Совкомбанка» присоединился и «Альфа-Банк». Согласно публичной базе данных исполнительных производств ФССП России, в настоящее время с Юрия Головкина в рамках четырёх судебных разбирательств московские приставы пытаются взыскать в общей сложности 1,5 млн рублей.





Во многом из-за переживаний за сына после всех этих разборок и тяжб в скором времени ушла из жизни мама Юрия. Одновременно из-за продолжающихся приступов так и не дождавшийся ни ускоренной, ни обычной квоты мужчина вынужден был уйти с работы.

– По сути, я сейчас живу только лишь на свою пенсию по третьей группе инвалидности. Чтобы вы понимали – это без малого 7 тыс. рублей. Из данной суммы также вычитаются долги. По сути, мне остаются копейки. Но благодаря брату, родственникам я как-то выживаю, выкручиваюсь. Вот недавно мне тётя картошки дала, кто-то ещё что подкинет. Так и живу с божьей помощью, но, конечно, на то, чтобы из одежды что-то купить или в дом технику какую-то, – речи нет. По сути, денег мне хватает только чтобы заплатить за квартиру, – говорит пострадавший мужчина.

При этом из тех крох, что достаются Юрию от пенсии по инвалидности, он как-то умудряется откладывать средства на юриста.

– Сейчас всё стоит денег. Я из-за своего заболевания сам не могу грамотно составить заявление куда-то. Приходится обращаться к нашим местным юристам. Всё бы ничего, но только от всех моих жалоб и обращений толку никакого нет, – сетует добовчанин.





Мужчина уверяет, что о ходе расследования его никто не уведомляет. Официальные адвокатские запросы об ознакомлении с материалами дела следствием игнорируются. Что делать с исполнительными листами, находящимися в производстве у приставов, он не понимает.

– Адвокат говорит, что нужно ехать в Москву и там разбираться. Но это же огромные деньги. Где мне их сейчас взять?





Мужчина при помощи юриста неоднократно обращался и в МВД России, и в прокуратуру с просьбой о помощи — всё безрезультатно.

– Мы с братом много раз приходили на приёмы к прокурору Дубовского района, он также направлял какие-то запросы в Москву, но по факту результата никакого нет, – добавляет инвалид.

Удивительно, но, со слов мужчины, о возможности представления органами прокуратуры его интересов в суде он почему-то впервые услышал от журналистов. Ранее ему даже по итогу письменных обращений никто не предлагал воспользоваться этой прописанной в законе возможностью.

Сейчас пострадавший от аферистов инвалид больше всего боится, что его лишат единственного имущества — квартиры, доставшейся ему по наследству от родителей.

Несмотря на все жизненные перипетии, Юрий не теряет оптимизма и уверен, что рано или поздно ему всё же удастся избавиться от кредитного ярма и в судебном порядке доказать, что он всё же никому ничего не должен. Осталось дело за малым — поднакопить деньги на юристов, ведь надеяться ему вновь приходится лишь на свои силы.

Коллаж: Павел Мирошкин

Документы: Юрий Головкин