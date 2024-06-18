В Волгограде ограничат доступ на Мамаев курган 21 июня





В Волгограде 21 июня с 19:00 частично ограничат доступ на территорию Мамаева кургана. Как сообщает V102.RU, вход временно будет перекрыт из-за традиционной ежегодной акции, приуроченной к дате нападения фашистской Германии на Советский Союз. Информация о временном ограничении появилась на официальной странице музея-заповедника «Сталинградская битва» в соцсетях.

- 21 июня этого года с 19.00 будет частично ограничен доступ на территорию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, - обратились в музее- заповеднике к жителям и гостям города.

Напомним, впервые акция, проводимая по инициативе волгоградских полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год в мероприятии уже приняли участие представители всех силовых структур региона. В 2023 году к акции присоединились более 2,5 тысячи человек.