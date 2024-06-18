Работник ВТЗ стал лучшим в своей компетенции





Ведущий инженер отдела неразрушающих методов контроля Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) Роман Пяткин стал победителем волгоградского этапа Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2024». Сотрудник ВТЗ победил в номинации «Ультразвуковой контроль».

Региональная победа дает Роману шанс представить Волгоградскую область и ТМК на финальном этапе Всероссийского конкурса Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД), который пройдет в сентябре 2024 года на площадке выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве.

– В финал этого конкурса попасть довольно непросто, – отмечает Роман Пяткин. – Даже победа на региональном этапе не гарантирует место в десятке финалистов, поскольку отборочных этапов до конца лета будет проведено тридцать, а уже из 30 лучших выберут 10 специалистов по дополнительным показателям.

По итогам 2023 года инженеры отдела неразрушающих методов контроля ВТЗ Роман Пяткин и Дмитрий Кабанов уже становились лучшими специалистами России в категории «Ультразвуковой контроль». И вот вновь работник завода подтвердил отличный уровень инженерной подготовки и высокие требования к квалификации специалистов.

Фото: Волжский трубный завод

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