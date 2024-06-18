На город под Волгоградом обрушились град, смерч и ураган

Свидетелями природных катаклизмов стали жители Петров Вала Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU местные жители, рано утром 18 июня загрохотал гром, засверкали молнии и начался сильный ливень, который перешел в крупный град.

– Град шел всего минуты две, но этого оказалось достаточным, чтобы окончательно уничтожить огороды, которые и так пострадали от майских заморозков, – констатируют жители.

При этом град затронул лишь некоторые территории города – улицы Карла Маркса, Мичурина и район СХТ. Сильный ветер, который сопровождал осадки, повредил теплицы и другие легкие постройки во дворах домов.





А предвестником стихии стал смерч. Редкое для наших краев природное явление наблюдали в Петров Вале со стороны Таловки.

Фото Подслушано в Петров Вале VK.com