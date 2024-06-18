Общество

На город под Волгоградом обрушились град, смерч и ураган

Общество 18.06.2024 16:47
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18.06.2024 16:47


Свидетелями природных катаклизмов стали жители Петров Вала Камышинского района Волгоградской области. Как рассказали V102.RU местные жители, рано утром 18 июня загрохотал гром, засверкали молнии и начался сильный ливень, который перешел в крупный град. 

Град шел всего минуты две, но этого оказалось достаточным, чтобы окончательно уничтожить огороды, которые и так пострадали от майских заморозков, – констатируют жители. 

При этом град затронул лишь некоторые территории города – улицы Карла Маркса, Мичурина и район СХТ. Сильный ветер, который сопровождал осадки, повредил теплицы и другие легкие постройки во дворах домов. 


А предвестником стихии стал смерч. Редкое для наших краев природное явление наблюдали в Петров Вале со стороны Таловки.  

Фото Подслушано в Петров Вале VK.com


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