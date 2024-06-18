На нижней террасе центральной набережной Волгограда развернулась подготовка к третьему по счету масштабному молодежному фестивалю #ТриЧетыре. Здесь подрядная компания ведет монтаж сцены, на которой выступят популярные исполнители.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», молодежный фест будет проходить на нескольких площадках в Волгограде с 27 по 29 июня включительно. В числе приглашенных звезд: AKMAL, LYRIQ, Юлиана Караулова, Ольга Серябкина и FILATOV&Karas.









В первый день фестиваля – 27 июня – по традиции в Волгограде пройдет торжественное открытие на нижней террасе Центральной набережной. Вечером этого же дня основное событие переместится в амфитеатр, где пройдет концертная программа.

28 июня начнут работу соревновательные площадки. Любителей футбола днем будут ожидать финальные встречи команд. Также на площадке фестиваля пройдет Всероссийская ярмарка вакансий. Вечер этого дня завершится выступлениями Ольги Серябкиной, Юлианы Карауловой, Akmal' и Filatov & Karas. Закончится концерт лазерным шоу.

В последний день фестиваля – 29 июня – с 19:00 до 22:45 выступят Artik & Asti, Артем Качер, NЮ, BahhTee&Turken, Lana Sweet.





Ранее стало известно, сколько будет стоить выступление всех перечисленных артистов – из бюджета выделяют 22,5 млн рублей.