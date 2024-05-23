+ 50% к скорости: Tele2 провела рефарминг в Камышине

Телеком 23.05.2024 10:14 Реклама
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23.05.2024 10:14 Реклама
Оператор провел рефарминг сети в Камышине. Модернизация оборудования позволила увеличить скорость передачи данных в полтора раза, а также обеспечить устойчивую работу оборудования при пиковых нагрузках.
Tele2 провела техническое усовершенствование телекоммуникационного оборудования в третьем по численности населения городе Волгоградской области – Камышине. Оператор в рамках процедуры рефарминга перераспределил часть частотного диапазона 2100 МГц, задействованного в сетях 3G, в стандарт 4G.
Рефарминг сети позволил увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 50%, значительно расширить емкость сети и обеспечить устойчивую работу оборудования даже в период пиковых нагрузок. Благодаря проведенным работам скорость передачи данных возросла в парках и на набережной, в спальных микрорайонах и частном секторе, торговых центрах, транспортных магистралях, а также других общественных пространствах.
Ранее Tele2 провела рефарминг в двух крупнейших городах региона – Волгограде и Волжском. Технические работы прошли на всех базовых станциях, что позволило увеличить скорость передачи данных, а также улучшить покрытие сети и проникновение сигнала не только на открытом пространстве, но и внутри зданий.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Рефарминг позволяет эффективно модернизировать сеть – благодаря процедуре мы можем продуктивно использовать имеющуюся инфраструктуру и улучшать качество предоставляемых клиентам услуг. Tele2 успешно реализует программу рефарминга сети в Волгоградской области с 2023 года. Технические решения, которые мы внедряем на оборудовании, напрямую влияют на скорость мобильного интернета: по итогам тестов наша сеть LTE демонстрирует лучшие показатели даже при пиковых нагрузках – улучшения почувствуют все наши клиенты, устройства которых поддерживают 4G.
Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области:
– Расширение 4G-сети за счет частот, задействованных в сетях более раннего поколения, позволяет значительно расширить емкость сетевой инфраструктуры, а также увеличить скорость и стабильность мобильного интернета. Благодаря рефармингу жители Волгоградской области смогут более комфортно и эффективно пользоваться мобильными сервисами – навигационными приложениями, рабочими программами и видеохостингами, банковскими продуктами. Tele2 уже реализовала процедуру в трех крупнейших городах области, это дает новый импульс развитию качественной мобильной связи в регионе.
Фото Tele2
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