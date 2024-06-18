Происшествия 18.06.2024 09:23
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18.06.2024 09:23
ДТП парализовало движение на Первой продольной в Волгограде в час пик. Как рассказали V102.RU очевидцы, пробка начинается от «Монолита». Переполненные электробусы еле двигаются. В одном из них из-за духоты стало плохо ребенку – его вынесли из салона и приводят в чувство.
Как оказалось, причиной пробки стало ДТП около Мамаева кургана – на светофоре столкнулись два автомобиля. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Фото V102.RU
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