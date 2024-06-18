



ДТП парализовало движение на Первой продольной в Волгограде в час пик. Как рассказали V102.RU очевидцы, пробка начинается от «Монолита». Переполненные электробусы еле двигаются. В одном из них из-за духоты стало плохо ребенку – его вынесли из салона и приводят в чувство.





Как оказалось, причиной пробки стало ДТП около Мамаева кургана – на светофоре столкнулись два автомобиля. Предварительно, обошлось без пострадавших.





Фото V102.RU