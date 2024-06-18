Дрон застукал нелегального мусорщика под Волгоградом

Происшествия 18.06.2024 11:20
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18.06.2024 11:20
В Городищенском районе Волгоградской области с помощью квадрокоптера выявлен и зафиксирован на видео факт несанкционированного сброса отходов. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, водитель КАМАЗа выгрузил строительный мусор, оставшийся после сноса жилого дома, на зеленой зоне вдалеке от населенных пунктов. За нанесенный ущерб окружающей среде нарушителю назначен суммарный штраф порядка 124 тыс. рублей.
Всего в Волгоградской области с начала 2024 года проведено уже 566 выездных обследований территорий — как с земли, так и с воздуха. В правоохранительные органы направлены больше 60 материалов о нарушениях в сфере обращения с отходами.
Видео облкомприроды t.me
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