Общество

На путепроводе №6 в Волгограде изменили схему движения

Общество 18.06.2024 10:10
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18.06.2024 10:10


В Дзержинском районе Волгограда на путепроводе №6, который входит в инфраструктурный комплекс Третьей продольной магистрали, изменилась схема движения, передает V102.RU.

- Открыта для движения отремонтированная часть моста – пропуск транспорта здесь осуществляется в обе стороны. На второй части сооружения начались работы, - сообщили сегодня, 18 июня, в администрации города.


Ремонт этого мостового сооружения, напомним, начался в феврале 2024 года с той части моста, которая предназначена для пропуска транспорта в сторону Краснооктябрьского района. Подрядчиком ремонта является ООО «Рисна». Рабочие демонтировали старые конструкции моста, заменили опорные части под пролетными балками, смонтировали новое бетонное основание, заменили плиты на тротуарной части, установили новые ограждения.

На финише было уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделаны деформационные швы нового поколения. В мэрии поясняют, что они способны эффективно распределять нагрузку от проезжающего транспорта по большей площади и тем самым гасить динамический удар.

Путепровод ремонтируют в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «БКД». Его протяженность составляет почти 100 метров, ширина — порядка 37 метров. Объект был введён в эксплуатацию 38 лет назад. Последний ремонт здесь производился в 2006 году.

Фото: архив V102.RU

Схема: администрации Волгограда

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