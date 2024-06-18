



18 июня в воздушной гавани Астрахани вынужден был приземлиться самолёт авиакомпании Ural Airlines, следовавший из Турции в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за дополнительного пункта в маршруте перелёта рейс выбился из расписания. В настоящее время задержан вылет из Волгограда в Анталью.

- Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Анталья — Волгоград, совершил вынужденную посадку в астраханском аэропорту для дозаправки воздушного судна, — рассказали редакции в пресс-службе Волгоградского международного аэропорта.

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, изначально рейс из Антальи в Волгоград должен был завершиться в 05:30, однако фактически в областной центр он прибыл лишь в 08:11.

Фото из архива ИА «Высота 102»