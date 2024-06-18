Таможенники изъяли в Волгоградской области партию скутеров и байков

Происшествия 18.06.2024 08:07
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18.06.2024 08:07
Крупную партию иностранной мототехники без документов обнаружили таможенники в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, грузовой автомобиль был остановлен для проверки на трассе в области.
Грузовой отсек был наполнен картонными коробками и полиэтиленовыми мешками, в которых находились электрические трёхколёсные мотоциклы, квадроциклы с аксессуарами и электровелосипеды.
Всего в фуре оказалось более 12,5 тонн электро и мототранспорта на сумму более 6 млн рублей. Выяснилось, что 137 единиц техники предназначались для розничной продажи в одном из субъектов Южного федерального округа.
Однако документов, подтверждающих таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС, водитель предоставить не смог – технику ввезли в Россию без уплаты таможенных платежей.
Таможенники изъяли товар и возбудили дело об административном правонарушении.
Фото пресс-службы Астраханской таможни
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