В Волгограде 20 июня простятся с легендой «Ротора» Радием Рахимовым





В Волгограде в четверг, 20 июня, состоится прощание с легендарным волгоградским футболистом Радием Рахимовым. По информации пресс-службы спортивного общества «Динамо», церемония будет проходить в похоронном доме на ул. Землячки, 74 стр. 15 в зале №1. Начало прощания – в 13.00.

После церемонии прощания, в 14:00, известного спортсмена похоронят на Димитровском кладбище в Дзержинском районе.

Напомним, о смерти 72-летнего Радия Рахимова стало известно 17 июня. Его не стало в результате продолжительной болезни.

Радий Миркасимович выступал на позиции нападающего в составе «Баррикад» в 1972-1973 годах, забив 15 голов в 49 матчах. В дальнейшем играл за «Ротор» в два захода - в 1975 году и в 1977-1980 годах. За эти периоды он оставил свой яркий след в истории волгоградского клуба - провел 165 встреч и отметился 81 забитым мячом.

Радий Рахимов несколько раз становился лучшим бомбардиром «Ротора» по итогам сезона. Выступал в одной команде с другими легендарными волгоградскими нападающими — Александром Гузенко и Владимиром Файзулиным, который сейчас входит в тренерский штаб сине-голубых.