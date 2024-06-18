Губернатор Бочаров встретился с военными на полигоне





Сегодня, 18 июня, губернатор Волгоградской области отправился с утра на один из полигонов Министерства обороны РФ, где встретился с военнослужащими. От имени жителей региона Андрей Бочаров передал технику, оборудование и снаряжение.

В ходе общения с волгоградцами, которые в настоящее время проходят в регионе боевое и тактическое слаживание, Андрей Бочаров отдельно остановился на вопросе поддержки бойцов и членов их семей.

– Напомню, что президентом страны приняты серьезные меры поддержки военнослужащих, дополнительно Волгоградская область приняла еще 35 мер поддержки, которые востребованы участниками специальной операции и членами их семей, – сказал в ходе беседы с бойцами глава региона Андрей Бочаров.

В Волгоградской области, напомним, за семьями военнослужащих закреплены специалисты, которые помогают в решении различных вопросов. Кроме того, в регионе формируется единая система реабилитации.





Регулярно регион в соответствии с запросами командиров частей направляет в зону СВО необходимые оборудование и снаряжение, закупка которых происходит за счет созданного в 2022 году фонда. Сегодня волгоградским бойцам направили автомобили высокой проходимости, квадроциклы, оптические приборы, маскировочные сетки и другое оборудование.





Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области