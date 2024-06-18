Волгоградцы не хотят видеть своих детей дворниками и учителями

Общество 18.06.2024 09:59
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18.06.2024 09:59
Волгоградцы не хотят, чтобы их дети становились дворниками, кассирами и уборщиками. Как сообщает V102.RU со ссылкой на результаты опроса, проведенного Superjob, 12% волгоградцев опасаются, что их дети станут дворниками. По 10% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 8% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 6% опасаются перспективы оказаться родителями блогера.
Учительской стези не желают для своего ребенка 5% опрошенных. Еще 4% против того, чтобы их дети стали военнослужащими. Также в список нежелательных профессий для своих чад попали охранники, водители, чиновники и врачи. Причем отговаривать своих детей от выбора профессии врача собираются в основном медики.
Любопытно, что отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжелой работы.
Фото V102.RU
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