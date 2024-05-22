



«Ростелеком» установил комплекс видеонаблюдения на территории обновленного Парка текстильщиков города Камышина Волгоградской области. Специалисты компании проложили 1000 метров подземного и подвесного кабеля, смонтировали, настроили и подключили 7 IP-камер для передачи данных по собственной сети провайдера. Технология интеллектуального видеонаблюдения предназначена для контроля за безопасностью людей на общественных территориях.

— Парк текстильщиков — современная территория комфортной городской среды. Здесь есть спортивные уличные тренажеры и детский городок, скейт-парк и площадка для занятий мини-футболом, столы для игры в шахматы под открытым небом и современная сцена. Это привлекательное место для отдыха камышан. Мы всегда уделяем особое внимание поддержанию спокойствия и порядка в тех местах, где потенциально бывает много людей, и современные цифровые технологии стали помощниками в повышении уровня безопасности, — подчеркнул Максим Колескин, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации города Камышин.

Сервис «Ростелекома» обеспечивает круглосуточную устойчивую передачу видеопотока администрации парка, что позволяет мониторить ситуацию в режиме реального времени. Видеоданные хранятся на защищенных серверах компании. В случае чрезвычайного происшествия или противоправного действия правоохранительные органы могут получить к ним доступ и благодаря функции видеоаналитики по распознаванию лиц и государственных регистрационных знаков автотранспорта найти правонарушителей.

— Потребность в умных технологиях растет и у государственных структур, и у бизнеса. Цифровые решения «Ростелекома» используют инновационные нейросетевые технологии, которые помогают максимально оптимизировать решение задач клиентов. Мы имеем все компетенции для того, чтобы оперативно и на высоком уровне реализовывать проекты различной сложности, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» служит обеспечению безопасности на дорогах и в общественных местах, позволяет удаленно контролировать сохранность имущества, соблюдение технологических процессов, работу персонала. Видеоаналитика предоставляет данные под конкретный запрос заказчика в виде таблиц и графиков. Подключение сервиса «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» не требует капитальных затрат на сетевую инфраструктуру. Смотреть видеоданные можно в любой точке мира, достаточно иметь доступ в интернет.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

Фото ПАО «Ростелеком»

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